Пермский оперный представит жюри «Золотой маски» два балета

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

«Щелкунчик»

Пермский театр оперы и балета, получивший по итогам прошлого сезона рекордное количество номинаций на «Золотую маску», представит жюри ещё два спектакля-претендента на главную национальную театральную премию. Сегодня, 19 февраля, в Москве состоится конкурсный показ балета «Щелкунчик», отмеченный в семи номинациях, сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета.

21 февраля артисты представят жюри балет Asunder («На части»), который претендует на победу в трёх номинациях.

Премьера знаменитого балета Петра Чайковского «Щелкунчик» в хореографии Алексея Мирошниченко состоялась в Перми в конце 2017 года и выдвинута на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска» в семи номинациях. Эксперты отметили работу хореографа, дирижёра, исполнителей главных ролей и художников, создавших декорации и костюмы. Сама постановка претендует на премию в номинации «Лучший балет».

В авторской версии Алексея Мирошниченко действие «Щелкунчика» перенесено в Петербург 1892 года. Именно в этом году в Мариинском театре состоялась его мировая премьера. Зрители погружаются в атмосферу Петербурга в канун Рождества, заснеженные улочки, волшебные сны и сказочные превращения — словом, все атрибуты балета-феерии. Встречают они и знакомых героев — Мари и Принца, Мышиного короля и советника Дроссельмейера, но события этой истории развиваются неожиданным образом.

Алексей Мирошниченко, главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета:

— «Щелкунчик» — это целиком авторская версия, новое либретто и заново сочинённый хореографический текст. Но это классический спектакль, и поставлен он по режиссёрским и хореографическим канонам спектакля большой формы. Со временем эстетика меняется, и поэтому необходимы новые версии классических спектаклей.

Зрители фестиваля увидят пермского «Щелкунчика» 19 февраля. Спектакль пройдёт на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. А 22 февраля состоится показ записи спектакля и обсуждение постановки в Москве и Санкт-Петербурге в рамках проекта КАРО.Арт. В Москве на встречу со зрителями в киноцентре «Октябрь» придёт Алексей Мирошниченко. Модератором встречи выступит балетный критик, обозреватель газеты «КоммерсантЪ» Татьяна Кузнецова. В Петербурге в «КАРО 9 Варшавский экспресс» представит показ и проведёт дискуссию со зрителями Наталья Овчинникова, балетный критик и главный редактор издательского отдела Пермской оперы.

Конкурсный показ балета Asunder, созданного знаменитым испанским хореографом Гойо Монтеро для балетной труппы Пермского театра в копродукции с фестивалем Context. Diana Vishneva, состоится 21 февраля на сцене театра «Геликон-опера». Мировая премьера постановки состоялась в 2017 году на фестивале Context. Diana Vishneva, а в феврале 2018 года спектакль был представлен на гала-открытии Holland Dance Festival в Гааге. В спектакле задействованы 16 танцовщиков, все они — артисты пермского балета. Asunder заявлен в трёх номинациях: «Лучший балет», «Работа балетмейстера-хореографа» и «Работа художника по свету в музыкальном театре».

Гойо Монтеро, хореограф:

— В этой постановке мы говорим о разных измерениях: о реальности и фантазиях, о том, контролируем ли мы наше будущее или оно контролирует нас? Как будто кто-то разрывает тебя надвое. Есть ты, и есть кто-то другой, похожий на тебя, но к которому ты не имеешь никакого отношения. В этой работе я ставлю вопрос ребром, пытаюсь заставить зрителей почувствовать себя неуютно и незащищённо.

Всего по итогам сезона-2017/18 Пермский театр оперы и балета получил рекордное количество номинаций на «Золотую маску» — 32. На соискание премии выдвинуты пять спектаклей Пермского театра оперы и балета: оперы «Жанна на костре» и «Фаэтон», балеты «Щелкунчик» и Asunder и перформанс camille («камилла»). Жюри фестиваля уже посмотрело «Жанну на костре». Спектакль состоялся в Перми и открыл серию конкурсных показов. «Камиллу» жюри увидит 22 марта. Опера «Фаэтон» в конкурсной программе представлена не будет, поскольку в дни проведения фестиваля нет возможности организовать показ спектакля. Имена победителей конкурса станут известны 16 апреля 2019 года. Церемония вручения состоится на Исторической сцене Большого театра.

Гастроли театра осуществлены при поддержке министерства культуры Пермского края.