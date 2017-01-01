Проектировщика Северного обхода Перми будут искать в других регионах Из-за сложности объекта строительство разобьют на 3—4 этапа

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Сегодня, 19 февраля, на заседании комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания Пермского края министр транспорта Николай Уханов сообщил, что летом они будут готовы представить несколько вариантов прохождения Северного обхода Перми, которые министерство оценит с точки зрения экономии и протяжённости трассы. По словам министра, с учётом подходов и мостовых переходов протяжённость дороги составит, предположительно, 27—28 км. Так как объект очень масштабный, его собираются разбить на 3—4 этапа строительства и строить в две очереди — по аналогии с Восточным обходом (сначала построить две полосы, а потом пристроить ещё две).

Сейчас министерство транспорта уже готовит техническое задание на разработку ПСД. Но, несмотря на наличие ГБУ «Управление автодорожного проектирования», проектировщика будут искать на стороне. Николай Уханов пояснил, что это связано с уникальностью объекта: проектировать такие сложные и крупные объекты в стране способны лишь 3—4 института, и бюджетное учреждение такую работу не потянет.

На первом этапе строительства дорога будет в региональной собственности, но потом, так как это выход на Ханты-Мансийск и кратчайший путь на Казань, её передадут в федеральную собственность.

Отметим, ранее в рамках поправок в бюджет края губернатор предложил заложить дополнительное финансирование на проектирование Северного обхода Перми. Общая оценочная стоимость строительства составляет 18,8 млрд руб., а проектно-изыскательских работ — 819,6 млн руб. Часть суммы на разработку ПСД — 67 млн руб. — уже заложена в бюджете края на 2019 год. Авторы законопроекта предложили заложить в бюджет на 2020 год оставшиеся 752,6 млн руб. В финансово-экономическом обосновании говорится, что это позволит ускорить сроки разработки ПСД и раньше начать искать финансирование на строительство дороги из «некраевых» источников.