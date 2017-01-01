В Заксобрание внесли законопроекты о создании Очёрского и Добрянского городских округов

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Вчера, 18 февраля, Земские собрания Очёрского и Добрянского районов вышли в краевой парламент с инициативой создания двух городских округов путём объединения поселений муниципалитетов.

Оба законопроекта планируется рассмотреть в двух чтениях на пленарном заседании ЗС 21 марта.

Отметим, на февральской «пленарке» депутаты рассмотрят законопроекты о создании Суксунского, Осинского, Чернушинского и Верещагинского городских округов. Все четыре законопроекта собираются принять сразу в двух чтениях.