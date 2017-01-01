УФАС рассмотрит жалобы на торги по бассейну БМ 22 февраля



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Бассейн БМ

Жалобы на торги по имуществу бассейна «БМ», которые должны были состояться 11 февраля, будут рассмотрены краевым УФАС 22 февраля.

Ранее в антимонопольную службу поступили две жалобы. Одну направило ООО «БМ», а вторую — «физическое лицо, которому якобы не дали ознакомиться с площадями, а также имуществом объекта», пояснили в УФАС. По информации «Ъ», речь идёт об индивидуальном предпринимателе Сергее Дюпине, семье которого частично подконтролен бассейн «БМ».

Напомним, что инициатором торгов выступает ООО «ПФК», выкупившее задолженность ООО «БМ» в размере 53,9 млн руб. по банковскому кредиту. Стартовая цена торгов — 145 млн руб.