Первым зампредседателя комитета по инфраструктуре ЗС стал Александр Третьяков

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Сегодня, 19 февраля, члены комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания выбрали депутата Александра Третьякова в качестве нового первого заместителя председателя комитета.

Напомним, место первого зампредседателя комитета по инфраструктуре стало вакантным после того, как Александр Борисов 24 января досрочно сложил полномочия депутата, чтобы возглавить министерство территориального развития Пермского края.

Отметим, что Александр Третьяков работает в Заксобрании на постоянной профессиональной основе. В 2016—2018 годах, до перехода в комитет по развитию инфраструктуры, работал заместителем председателя комитета по социальной политике.