Власти Перми решили привлечь к контролю за состоянием дворов квартальных

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Глава Перми Дмитрий Самойлов счёл недостаточным контроль за состоянием дворов, уборкой снега и льда с крыш со стороны департамента ЖКХ и районных администраций. Им в помощь привлечены квартальные инспекторы, сообщает пресс-служба администрации города.

По данным метеосайтов, с начала февраля в Перми выпало 48 мм осадков. Такое количество осадков составляет 164% от месячной нормы.

По данным городского департамента ЖКХ, с начала года составлено порядка 180 протоколов. Глава Перми Дмитрий Самойлов акцентировал внимание департамента ЖКХ, районных администраций на необходимости проведения ежедневных рейдов по контролю за состоянием дворов и кровель.

— Такое количество составленных протоколов говорит о недостаточном контроле. 180 протоколов — это малая доля для города-миллионника. Обходите территорию и штрафуйте за некачественную уборку. Речь идёт о безопасности пермяков. Сотрудников департамента ЖКХ следует закрепить за конкретной территорией. Необходим ежедневный контроль, — отметил Дмитрий Самойлов.

В 2018 году для усиления контроля за благоустройством территории в Перми начал работу институт «квартальных», или городская административно-техническая инспекция. Сотрудники инспекции ежедневно обходят 24 участка в трёх районах города — Дзержинском, Свердловском, Ленинском. В марте сотрудники городской административно-технической инспекции смогут составлять протоколы за нарушение правил благоустройства.