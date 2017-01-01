«Зиму на набережной» посетили более 89 тыс. пермяков и гостей города

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В минувшие выходные на набережной завершился цикл видеоинсталляций, посвящённый пермским театрам. На протяжении двух месяцев уникальный медиапроект «Зима на набережной» радовал публику тематическими видеоэкспозициями, сообщает пресс-служба администрации Перми.

По вечерам в новогодние каникулы и выходные дни на пермской набережной звучали аплодисменты, раздавались трели театральных звонков и мелодии настраивающегося духового оркестра.

В рамках показов «Театр новогодний», «Театр фестивальный» и «Золотая маска» зрители смогли увидеть фотографии и видео лучших спектаклей в исполнении пермских артистов. Вместе с виртуальным экскурсоводом, в роли которого выступил актёр Александр Смирнов, зрители заглянули за кулисы любимых постановок, узнали множество любопытных фактов из истории и фестивальной жизни пермских театров.

Видеоинсталляцию «Театр новогодний» посетили 54 990 человек, «Театр фестивальный» — 19 100 человек, а зрителями заключительной видеоинсталляции «Золотая маска» стали 15 000 человек. Таким образом, посетителями проекта стали 89 090 человек.

Напомним, проект «Зима на набережной» был реализован в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».