Предприниматель из Кудымкара заплатил штрафы за нарушение природоохранного законодательства, чтобы и дальше пилить лес



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Арест грузового автомобиля побудил владельца пилорамы выплатить штрафы за нарушение природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба УФСПП России по Пермскому краю.

Предприниматель из г. Кудымкара Пермского края, занимающийся лесопереработкой в двух производственных цехах, неоднократно допускал нарушения, негативным образом сказывающиеся на экологической безопасности населения. За это он трижды был привлечён к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами».

Общая сумма штрафов достигла 110 тыс. руб. В добровольном порядке должник штрафы не уплачивал и не предпринимал никаких мер для устранения выявленных нарушений.

В результате за очередной факт совершения того же самого административного правонарушения суд назначил предпринимателю наказание в виде приостановления деятельности пилорамы сроком на 90 суток.

При опечатывании производственных цехов судебные приставы обнаружили на территории пилорамы грузовой автомобиль «КамАЗ», принадлежащий должнику. В рамках принудительного взыскания неуплаченных штрафов на транспортное средство был наложен арест. Уже на следующий день должник явился в службу и предоставил судебному приставу квитанцию об уплате всех штрафов в пользу Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края.