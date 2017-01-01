Пермь и Екатеринбург свяжет прямой автобус

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Фото: Константин Долгановский

С 22 февраля откроется прямой автобусный маршрут №1643 Пермь — Екатеринбург. Автобус будет ездить до автовокзала «Северный» в уральской столице, сообщает портал «59.ru».

Сейчас до Екатеринбурга из Перми можно доехать только на проходящих до Челябинска и Кургана автобусах. Но в феврале открылась предварительная продажа билетов на новый рейс. С 22 февраля в Екатеринбург автобусы будут отправляться из Перми ежедневно в 10:00 и 18:05 по местному времени. Время в пути составит 5 час. 45 мин. Стоимость взрослого билета — 850 руб., детский — 425 руб., багаж — 170 руб..