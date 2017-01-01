Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 19 февраля

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Форум на миллиард. Чего удалось добиться пермской делегации в Сочи.

Владимир Вельянинов: Судья при совместной работе с присяжными становится другим. Председатель Пермского краевого суда рассказал о внедрении медиативной и примирительной систем, необходимости «укрупнения» судов и цифровизации судебно-правовых процессов.

ЧОП его знает. Власти Перми расширят кластер безопасности ещё на два района.

Высокие сценарии. Как Стратегия пространственного развития РФ повлияет на Пермский край.

Языковой ландшафт меняется радикально. О плюсах и минусах разных языков, и к чему может привести языковое разнообразие.

В ожидании стройки. Прикамью не хватает качественных торговых площадей.

Пешеходам разрешается. Реконструкция Комсомольского проспекта начнётся уже летом.

«Не надо делать то, что чуждо населению». Как через искусство преобразить городскую среду.

Объединения, назначения и бюджет. Какие вопросы депутаты ЗС рассмотрят на февральской «пленарке».

Жив ли бог? В «Сцене-Молот» состоялась премьера «Пермских богов» Дмитрия Волкострелова.

Оксана Игнатьева: Под коллекционированием скрываются самые разные мотивы. Заведующая кафедрой культурологии педуниверситета — о том, как люди становятся коллекционерами и какие выгоды это им даёт.

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