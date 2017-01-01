В Перми презентовали проект студии анимации

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Сегодня, 18 февраля, на выставке «Арт-Пермь» презентовали будущую студию анимации, в которой будут работать люди, прошедшие обучение на базе «Пермской синематеки». Кроме того, во время презентации состоялся первый публичный показ пилотной серии мультфильма «Капризка».

«Это будет серьёзная программа обучения, с известными мастерами. В неделю два-три урока и самостоятельные задания. За эту работу очень неплохо платят», — сказал куратор конкурса Денис Сопегин.

«Мы надеемся, что в Перми появятся аниматоры, которые смогут делать собственные продукты», — отметил гендиректор «Пермской синематеки» и продюсер «Капризки» Павел Печёнкин.

Напомним, в начале февраля «Пермская синематека» и студия анимации Сергея Меринова «Пластилин» объявили конкурс на обучение основам анимации и мультипликации в Перми. По итогам конкурса 40 человек получат возможность пройти обучение в Перми очно. Занятия будут проходить полгода на базе «Пермской синематеки». Для участников с ограниченными возможностями возможно удалённое обучение. Лучшие ученики получат возможность работать над мультфильмом «Капризка» в пермском отделении студии анимации «Пластилин».

Сейчас «Пермская синематека» совместно с «Мастерской Павла Лунгина» и командой художников под руководством Сергея Меринова работают над мультфильмом «Капризка», сценарий которого написан по сказочной повести пермского писателя Владимира Воробьёва.