В Перми пройдёт спецпоказ фильма по роману Алексея Иванова

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

21 февраля в «Синема Парк Семья» состоится спецпоказ исторической драмы «Тобол», снятой по роману Алексея Иванова. Фильм представят режиссёр Пётр Зеленов, генеральный продюсер Олег Урушев, актёры фильма Агата Муцениеце, Юлия Макарова и Илья Антоненко.

В 19:30, за полчаса до начала премьерного показа, в фойе кинотеатра состоится фото- и автограф-сессия с актёрами.

Фильм, снятый в жанре истерн, рассказывает об истории Сибири в петровские времена, о первом губернаторе Матвее Гагарине, о знаменитом архитекторе, картографе Семёне Ремезове.

Главный режиссёр картины — Игорь Зайцев, известный работой над фильмом «Каникулы строгого режима» (2009), телесериалами «Диверсант-2. Конец войны» (2007), «Чкалов» (2012) и «Красные горы» (2013).

Общий бюджет «Тобола» — 490 млн руб. По контракту с Фондом кино фильм должен получить в прокате 300 млн руб., создатели «Тобола» надеются собрать 500 млн руб.

Мировая премьера фильма прошла в минувшие выходные в Тюмени.