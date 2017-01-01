В Перми пройдёт спецпоказ фильма по роману Алексея Иванова
21 февраля в «Синема Парк Семья» состоится спецпоказ исторической драмы «Тобол», снятой по роману Алексея Иванова. Фильм представят режиссёр Пётр Зеленов, генеральный продюсер Олег Урушев, актёры фильма Агата Муцениеце, Юлия Макарова и Илья Антоненко.
В 19:30, за полчаса до начала премьерного показа, в фойе кинотеатра состоится фото- и автограф-сессия с актёрами.
Фильм, снятый в жанре истерн, рассказывает об истории Сибири в петровские времена, о первом губернаторе Матвее Гагарине, о знаменитом архитекторе, картографе Семёне Ремезове.
Главный режиссёр картины — Игорь Зайцев, известный работой над фильмом «Каникулы строгого режима» (2009), телесериалами «Диверсант-2. Конец войны» (2007), «Чкалов» (2012) и «Красные горы» (2013).
Общий бюджет «Тобола» — 490 млн руб. По контракту с Фондом кино фильм должен получить в прокате 300 млн руб., создатели «Тобола» надеются собрать 500 млн руб.
Мировая премьера фильма прошла в минувшие выходные в Тюмени.