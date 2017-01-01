В Прикамье растёт добыча полезных ископаемых Производство электроэнергии сокращается

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Обнародованы основные показатели промышленного производства Пермского края в январе 2019 года. В январе 2019 года по промышленным видам экономической деятельности отгружено продукции собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 132 млрд 772 млн руб., сообщает Пермьстат.

В их числе — добыча полезных ископаемых на 31 млрд 489 млн руб., обрабатывающие производства — 86 млрд 985,6 млн руб., обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — 12 млрд 700 млн руб., водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 1 млрд 597,3 млн руб. Индекс производства за январь 2019 года к январю предыдущего года составил 103,2%.

Относительно января 2018 года добыча полезных ископаемых выросла на 2%, обрабатывающие производства нарастили 5,8%. В то же время обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха сократились на 8,4%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — на 20%.