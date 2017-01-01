В Перми за год сильнее всего снизились цены на офисные помещения, а поднялись — на гостиничные

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Портал о недвижимости domofonf.ru провёл исследование среди городов-миллионников (а их в России 16) по продаже нежилой недвижимости за последний год.

По данным аналитиков портала, в Перми за год (январь 2019 года по сравнению с первым кварталом 2018 года) сильнее всего снизились цены на офисные помещения. Если по итогам первого квартала прошлого года средняя цена предложения за 1 кв. м офисов составляла 49,2 тыс. руб., то по итогам января этого года — 45 тыс. руб. (снижение на 9%).



Это один из самых низких показателей среди миллионников, ниже — только в Челябинске (40 тыс. руб.), Омске (35,6) и Волгограде (35,2).

Торговые помещения за этот же период в Перми подешевели на 2% (59 тыс. руб. вместо 60 тыс. руб.).

Этот показатель также относится к одному из самых доступных в крупных городах. Дешевле — только в Челябинске (55,1), Красноярске (52,8), Воронеже (50), Омске (33,7) и Волгограде (34,1).

Максимальный рост в Перми зафиксирован на гостиничные помещения — на 6% (34,5 тыс. руб. вместо 32,5 тыс. руб за 1 кв. м).

По этому виду помещений цены ниже пермских в пяти городах — Омске (28,8), Самаре (28,5), Челябинске (22,8), Воронеже (26,2), Уфе (20,4).

По информации портала, средние цены по России на январь 2019 года следующие: офисные помещения — 50,1 тыс. руб., торговые — 47,1 тыс. руб., гостиничные — 47,6 тыс. руб.

