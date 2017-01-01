В Перми за год сильнее всего снизились цены на офисные помещения, а поднялись — на гостиничные
Портал о недвижимости domofonf.ru провёл исследование среди городов-миллионников (а их в России 16) по продаже нежилой недвижимости за последний год.
По
данным аналитиков портала, в Перми за
год (январь 2019 года по сравнению с первым
кварталом 2018 года) сильнее всего снизились
цены на офисные помещения. Если по итогам
первого квартала прошлого года средняя
цена предложения за 1 кв. м офисов
составляла 49,2 тыс. руб., то по итогам
января этого года — 45 тыс. руб. (снижение
на 9%).
Это один из самых низких показателей среди миллионников, ниже — только в Челябинске (40 тыс. руб.), Омске (35,6) и Волгограде (35,2).
Торговые помещения за этот же период в Перми подешевели на 2% (59 тыс. руб. вместо 60 тыс. руб.).
Этот показатель также относится к одному из самых доступных в крупных городах. Дешевле — только в Челябинске (55,1), Красноярске (52,8), Воронеже (50), Омске (33,7) и Волгограде (34,1).
Максимальный рост в Перми зафиксирован на гостиничные помещения — на 6% (34,5 тыс. руб. вместо 32,5 тыс. руб за 1 кв. м).
По этому виду помещений цены ниже пермских в пяти городах — Омске (28,8), Самаре (28,5), Челябинске (22,8), Воронеже (26,2), Уфе (20,4).
По
информации портала, средние цены по
России на январь 2019 года следующие:
офисные помещения — 50,1 тыс. руб., торговые
— 47,1 тыс. руб., гостиничные — 47,6 тыс.
руб.