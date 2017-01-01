Заключён контракт на выполнение работ по третьему муниципальному бассейну в Перми

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Администрация города заключила контракт на выполнение работ по привязке типовой проектной документации для строительства бассейна на ул. Гашкова, 20а. Об этом в своём Instagram сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов.

«Это будет уже третий муниципальный бассейн, теперь в микрорайоне Вышка-2, — пишет глава города в соцсети. — За основу взято проектное решение бассейна на улице Транспортной, 7/1. Планируем получить документацию в конце этого года, дальше начнём строительство. Площадь здания составит не менее 3 тыс. кв. метров».

Также Дмитрий Самойлов сообщил о том, что ещё один бассейн запланирован на Парковом. По словам мэра, бассейны востребованы пермяками — об этом свидетельствуют как соцопросы, так и личные встречи руководства Перми с горожанами.

В этом же посте Дмитрий Самойлов высказал просьбу к пермякам: «Нам хочется, чтобы новые бассейны работали на высоком уровне, и я прошу вас поделиться мнениями, замечаниями по поводу двух первых объектов на правом берегу — на улицах Транспортная, 7/1 и Сысольская 10/5. Сейчас оба бассейна работают в тестовом режиме. Нам важно понять, всё ли удобно, и оперативно отладить логистику, режим работы, стоимость посещения. Например, в бассейне на Пролетарке будет налажена система контроля входа по браслетам. В бассейне на Сысольской отрабатываются технические моменты, продумывается система скидок для пенсионеров».