Пермских роботов закупила мексиканская компания

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Разработанные в Перми роботы Promobot появятся в Мексике.

Это 28-я страна в географии поставок компании и третья — в Латинской Америке, после Бразилии и Чили, сообщает пресс-служба предприятия.



Пермская компания Promobot заключила соглашение с мексиканским дистрибутором Dinero Operado Sustentable en Energía. Соглашение о намерениях компании заключили на международной выставке потребительской электроники CES 2019 в Лас-Вегасе в январе, а контракт поставки и дилерства оформили и подписали в феврале.

Ежегодно в Мексику будут отправляться как минимум 12 роботов — для дальнейшей перепродажи или аренды. Первая партия отправится уже в феврале. Все роботы будут собраны в Перми.