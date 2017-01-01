Подведены итоги четвёртого конкурса социально значимых проектов в рамках программы «Формула хороших дел»

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Подведены итоги четвёртого конкурса социально значимых проектов, который проводит «СИБУР» в рамках программы «Формула хороших дел».

В Перми победу в конкурсе одержали семь организаций и учреждений, в том числе ПНИПУ, ПГНИУ, РООО «Всероссийское общество глухих», ПГОО «Ассоциация экологов» и другие.

При поддержке «СИБУРа» в 2019 году победители конкурса реализуют в Перми проекты по обучению волонтёров языку жестов, созданию открытого лектория на берегу реки Мулянки, проведению конкурса инновационных проектов, созданию лаборатории «Химические технологии будущего», оборудованию детской площадки в Индустриальном районе.

Список проектов-победителей конкурса в Перми опубликован на официальном сайте программы «Формула хороших дел».

Торжественное награждение победителей конкурса состоится 6 марта в городской администрации Перми.

«СИБУР» уделяет особое внимание развитию обратной связи между организаторами проектов и благополучателями. По результатам исследования устойчивости проектов программы «Формула хороших дел» было установлено, что постоянная обратная связь с благополучателями повышает эффективность проекта и создаёт основу для его долгосрочной реализации. В связи с этим пункт об обязательном сборе обратной связи был включён в регламент конкурса и стал важной частью итогового отчёта по проекту.

— Залогом успеха устойчивого развития каждого конкретного города является наличие внутренних драйверов роста — городских сообществ, некоммерческих организаций, отдельных активистов и лидеров общественного мнения. В рамках «Формулы хороших дел» «СИБУР» стимулирует такую деятельность и даёт возможность каждому внести свой вклад на благо родного города. Одним из ключевых инструментов является грантовый конкурс, который позволяет нам отбирать и поддерживать лучшие социально значимые инициативы. Мы благодарим всех участников четвёртого конкурса и поздравляем победителей, — отметил член правления — управляющий директор «СИБУРа» Алексей Козлов.

На конкурс в Перми было подано 32 заявки по всем шести направлениям программы. Победителей конкурса выбрала комиссия, в состав которой вошли сотрудники «СИБУРа» и независимые эксперты. Для оценки проектов использовался комплекс критериев: актуальность проблемы, точность предложенных решений, ожидаемые результаты, устойчивость проекта, наличие обратной связи, вовлечение волонтёров и другие.

По сообщению пресс-службы предприятия