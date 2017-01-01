Клиенты «МегаФона» в Перми чаще всего отдыхают в ледовом городке на эспланаде



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После потепления в Прикамье многие жители Перми массово встали на лыжи, сноуборд и коньки. Пермяки в три раза чаще стримят видео, выкладывают фото в соцсети и в 1,5 раза дольше общаются по телефону в местах активного отдыха. Пермский «МегаФон» представляет результаты мобильного поведения абонентов на склонах и катках.

Ледовый городок на эспланаде стал самым посещаемым местом — в феврале здесь побывал каждый 15-й пермяк, а также гости из Ижевска, Екатеринбурга, Москвы и даже Вьетнама, Индии, Казахстана и Германии. За день абоненты «МегаФона» проговаривают здесь 5000 минут и используют 100 ГБ мобильного трафика.

Вторыми по популярности стали катки «Трудовые резервы», «Юность», «Энергия» и СК имени Сухарева. В среднем на каждом из них в минувшие выходные дни абоненты проговорили по 9000 минут и расходовали по 150 ГБ мобильного интернета. Активнее использовали возможности всемирной сети катающиеся на стадионе «Юность».

Среди любителей экстремальных видов отдыха самыми активными стали посетители горнолыжных центров «Губаха», «Полазна» и комплекса «Жебреи». Объёма данных, которые за день скачивают на склонах, хватит на ведение 22 000 пятиминутных прямых эфиров или 600 000 фото, выложенных в социальные сети.

«Пермяки не расстаются со смартфонами во время отдыха. На катках чаще используют мобильный интернет, с лыжных баз — звонят. Самое важное, что, благодаря высокой скорости передачи данных, наши абоненты не ограничивают интернет-аппетиты — с лёгкостью выкладывают и качают тяжёлый контент. Если кто-то из блогеров захочет поставить эксперимент, то средних 29 Мбит/с в нашей сети хватит на публикацию 6 постов в секунду, или 20 000 за час», — говорит директор «МегаФона» в Перми Пётр Козловский.

Мобильный безлимит от «МегаФона» позволяет абонентам тарифов «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри», «Включайся! Смотри+» и «Включайся! Премиум» пользоваться интернетом без ограничений дома и в поездках по России.

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