Игрок «Пармы» вызван в сборную России

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Александр Платунов получает приз самого полезного игрока «Финала четырёх» Кубка России из рук Андрея Кириленко. Фото: russiabasket.ru

Защитник пермского баскетбольного клуба «Парма» 21-летний Александр Платунов вызван в расположение национальной сборной России для подготовки к отборочным матчам Кубка мира.

Сборная начала подготовку на спортбазе в Новогорске 17 февраля.

Напомним, 21 февраля сборная встретится с Болгарией в Ботевграде, а 24 февраля примет Финляндию в Перми. От этих игр будет зависеть попадание россиян на финальный турнир Кубка мира в Китай, а также продолжение борьбы за путёвку на Олимпиаду-2020 в Токио.

Отметим, среди вызванных в сборную России есть ещё один пермяк, ныне выступающий за ЦСКА, — Иван Ухов.

Вячеслав Шушаков, и. о. главного тренера «Пармы»:

— Вызов Саши Платунова в сборную Росси, безусловно, значимое событие в жизни пермского баскетбола и является наглядным показателем того, что мы движемся в нужном направлении, даём шанс молодым проявить себя и раскрыть свои лучшие качества. Сейчас я желаю Саше скорейшего вливания в отряд сильнейших российских баскетболистов и быть важной частью сборной, он уже готов к этому.

Напомним, 10 февраля Платунов был признан самым полезным игроком «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу, который выиграла «Парма».