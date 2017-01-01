Игрок «Пармы» вызван в сборную России
Защитник пермского баскетбольного клуба «Парма» 21-летний Александр Платунов вызван в расположение национальной сборной России для подготовки к отборочным матчам Кубка мира.
Сборная начала подготовку на спортбазе в Новогорске 17 февраля.
Напомним, 21 февраля сборная встретится с Болгарией в Ботевграде, а 24 февраля примет Финляндию в Перми. От этих игр будет зависеть попадание россиян на финальный турнир Кубка мира в Китай, а также продолжение борьбы за путёвку на Олимпиаду-2020 в Токио.
Отметим, среди вызванных в сборную России есть ещё один пермяк, ныне выступающий за ЦСКА, — Иван Ухов.
Вячеслав Шушаков, и. о. главного тренера «Пармы»:
— Вызов Саши Платунова в сборную Росси, безусловно, значимое событие в жизни пермского баскетбола и является наглядным показателем того, что мы движемся в нужном направлении, даём шанс молодым проявить себя и раскрыть свои лучшие качества. Сейчас я желаю Саше скорейшего вливания в отряд сильнейших российских баскетболистов и быть важной частью сборной, он уже готов к этому.
Напомним, 10 февраля Платунов был признан самым полезным игроком «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу, который выиграла «Парма».