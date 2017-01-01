На Российском инвестиционном форуме-2019 Пермский край подписал 12 соглашений Инвестиции в экономику превысят 6 млрд рублей

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За два дня работы Форума пермской делегацией было подписано 12 соглашений. Все они направлены на развитие промышленности и экономики края и привлечение инвестиций в Прикамье, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ряд соглашений имеет вполне четкий финансовый контур, который предполагает привлечение инвестиций в экономику Пермского края порядка 6 млрд руб.

Так, на площадке РИФ-2019 был заключен Меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта между Пермским краем и ПАО «Метафракс». Одна из ведущих химических компаний Пермского края — «Метафракс» — в 2019 году начинает реализацию крупного инвестиционного проекта по строительству установки по производству параформальдегида. С пуском установки «Метафракс» станет единственным производителем параформа в России. Объем капитальных вложений составляет 5,2 млрд руб. Также между ПАО «Метафракс» и GEA Дания был заключен контракт на проектирование и поставку оборудования по проекту строительства установки по производству параформальдегида.

Фонд развития промышленности и компания «Упакс-Юнити» для финансирования работ по проекту компании подписали договор целевого льготного займа в размере 500 млн руб. Договор займа предусматривает финансирование работ по проекту «Создание автоматизированной линии глубокой переработки полиэтилен терефталата и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов». Проект направлен на создание в регионе импортозамещающего производства и улучшение экологической ситуации. Общий объем инвестиций в проект составит 1 млрд. 200 млн. руб. Также между компанией «Упакс-Юнити» и Банком ВТБ было заключено кредитное соглашение и соглашение о предоставлении банковской гарантии.

Настоящие Соглашения были подписаны в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию в Пермском крае производства упаковки для пищевых продуктов полного цикла и направлены на финансирование покупки оборудования для производственной линии и предоставление банковской гарантии исполнения обязательств перед «Российским фондом технологического развития».

Соглашение о «пилотном» внедрении Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт 2.0) в 2019 году было подписано между акционерным обществом «Российский экспортный центр» и Пермским краем. Соглашение о взаимодействии между АО «Деловая среда» и Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края было подписано по направлению сотрудничества по организации и проведении обучающих программ, семинаров и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства; активному привлечению представителей малого и среднего бизнеса к обучению.

Также на площадке РИФ-2019 состоялось подписание «дорожной карты» реализации Национальной технологической инициативы в Пермском крае на 2019-2021 годы между Правительством Пермского края и Акционерным обществом «Российская венчурная компания». Настоящая «дорожная карта» направлена на создание в Пермском крае условий для обеспечения ускоренного роста и развития технологических компаний Пермского края на новых высокотехнологичных рынках (рынках НТИ). Комплекс мероприятий «дорожной карты», прежде всего, стимулирует рост доли высокотехнологичного сектора в экономике Пермского края.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Пермского края и Фондом «Институт ускорения экономического развития (Рыбаков Фонд)». В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны намерены совместно действовать в целях развития российского общества и экономики, роста социальной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере предпринимательства, образования, социальной сфере, реализовывать общественно значимые проекты и инициативы на территории Пермского края.

Соглашение о сотрудничестве было заключено между Правительством Республики Саха (Якутия) и Правительством Пермского края в области поддержки инноваций и цифрового развития. Настоящее соглашение направлено на реализацию совместных мероприятий по обмену опытом, наработками, а также практическими навыками в области инноваций, цифровых технологий, внедрения инновационных подходов в области подготовки ИТ-специалистов».

Соглашения о взаимодействии при сопровождении инвестиционных проектов иностранных инвесторов на территории Пермского края было заключено между Правительством Пермского края и акционерным обществом «Управляющая компания «Российский Фонд Прямых Инвестиций». Настоящее Соглашение направлено на расширение направлений взаимодействия с РФПИ, привлечение в Пермский край иностранных инвестиций и активизации инвестиционных процессов в регионе, в том числе посредством расширения сотрудничества с Центром помощи стратегическим инвесторам.

Соглашение о сотрудничестве было заключено между Фондом развития интернет-инициатив («ФРИИ») и крупнейшим в стране частным технопарком городского формата в сфере высоких технологий, расположенном на территории города Пермь, ООО «Морион Диджитал». В соглашении зафиксированы основные направления сотрудничества Фонда развития интернет-инициатив и технопарка в сфере высоких технологий «Морион Диджитал», среди которых формирование сообщества потенциальных инноваторов-разработчиков и предпринимателей; формирование пула инвесторов, а также отбор наиболее перспективных проектов с высоким потенциалом коммерциализации для реализации в рамках Технопарка «Морион Диджитал».

Четырехстороннее Соглашение на площадке Форума было заключено между АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций», Фондом «Росконгресс», АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» и ГБУ Пермского края «Агентство инвестиционного развития». Договоренности, достигнутые в соглашении направлены на информационное и организационное сотрудничество в рамках развития и продвижения инвестиционного потенциала Дальневосточного федерального округа и Пермского края, сотрудничество в области раскрытия инвестиционного потенциала ДФО и Пермского края для российских и зарубежных Инвесторов.