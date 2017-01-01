На территорию Пермского края могут упасть ступени ракеты-носителя «Союз»

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На территорию Кваркуша и Кутимского участкового лесничества Красновишерского района Пермского края могут упасть ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б». Об этом сообщили в администрации района.

Старт ракеты-носителя с космическим аппаратом «Египтсат-А» с космодрома Байконур назначен на четверг, 21 февраля, на 21:47 по пермскому времени. Резервные даты запуска — суббота, 23 февраля, 21:47 и воскресенье, 24 февраля, 21:47.

«Просим воздержаться от посещения указанных территорий в период запуска космического аппарата», — сообщили в районной администрации.