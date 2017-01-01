Новый геронтологический центр в Перми строится с опережением графика

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В рамках рабочей поездки в Орджоникидзевский район Перми губернатор Пермского края Максим Решетников ознакомился с ходом строительства нового геронтологического центра, сообщает пресс-служба главы региона.

Строители уже возводят четвёртый этаж здания, выполнили облицовку первых двух этажей.

По словам руководителя Управления капитального строительства Пермского края Дмитрия Левинского, к концу марта строительные работы будут полностью завершены. «Уже выполнена часть благоустроительных работ, например, проложены наружные коммуникации, отопление будем заводить в апреле. К отделке помещений приступим примерно через три недели, когда установим тепловые пушки, чтобы выполнять все работы в допустимом температурном режиме», — подчеркнул Дмитрий Левинский. По словам строителя, возведение нового корпуса геронтологического центра идёт с опережением графика.

Губернатор Максим Решетников сделал замечание, что при строительстве не было учтено его поручение о размещение входа в центр. «Почему люди должны проходить сюда через гаражи и какие-то мусорки? Этот вопрос необходимо решить», — подчеркнул глава региона и поручил первому зампреду правительства Михаилу Сюткину предоставить варианты благоустройства подхода к новому корпусу.

Также предполагается выполнить капитальный ремонт действующего здания геронтологического центра. Глава Прикамья дал поручение региональному минстрою держать на контроле вопрос благоустройства территории обоих корпусов, оно должно быть выполнено в едином стиле.

Отметим, строительство нового корпуса геронтологического центра ведётся за счёт федерального и регионального бюджетов. Стоимость контракта превышает 222,7 млн руб.