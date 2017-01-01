В Перми на улице Сибирской вместо детского сада появится гостиница

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Департамент градостроительства и архитектуры Перми выдал разрешение на реконструкцию здания по ул. Сибирской, 22 под гостиницу. Ранее в здании размещался детский сад. Застройщиком будущей гостиницы является учредитель гостиницы «Сибирия» Дмитрий Перхун, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Общая площадь будущего объекта составит 2,1 тыс. кв. м с переменной этажностью в 3,4,6 этажей.

Добавим, здание бывшего детского сада на Сибирской мэрия Перми реализовала на торгах в 2015 году. Площадь двухэтажного объекта равна 483,6 кв. м, площадь земельного участка — 616 кв. м. Бывший детский сад был продан Дмитрию Перхуну за 22,5 млн руб.