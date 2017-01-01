Телеканал National Geographic покажет фильм о крушении Боинга 737 в Перми

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Фото: Интерфакс

21 февраля телеканал National Geographic покажет фильм, расследующий падение Боинга 737 в Перми. Серия «Смертельные границы» станет частью 19-го сезона программы «Расследования авиакатастоф».

Напомним, лайнер, выполнявший рейс Aeroflot Nord Flight 821 из Москвы в Пермь при заходе на посадку потерпел крушение. Трагедия произошла 14 сентября 2008 года. Все 88 пассажиров и члены экипажа погибли.

«Эксперты по анализу причин авиакатастрофы прежде всего заподозрили в качестве причины аварии дефект в системе управления, но при дальнейшем расследовании выяснилась серия шокирующих подробностей, которые заставили внести изменения во всю систему подготовки самолетов к вылету», — сообщается в анонсе фильма.

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