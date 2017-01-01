L’Équipe: вице-президентом ФК «Монако» будет бывший топ-менеджер «Уралкалия»



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Новым вице-президентом футбольного клуба «Монако», который выступает в национальном чемпионате Франции, станет Олег Петров – бывший директор по продажам и маркетингу ПАО «Уралкалий» (покинул пост в 2015 г). Об этом сообщает французское издание L’Équipe.

Петров заменит на этом посту другого россиянина – Вадима Васильева, который уже официально оставил вою должность. Как отмечает издание представление нового сотрудника клуба произойдёт на следующей неделе. Изменения могут быть связаны с тем, что амбициозный клуб занимает сейчас лишь 18 место в турнирной таблице.

Отметим, что владельцем «Монако» является уроженец Перми и экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев. Французские СМИ неоднократно сообщали о том, что Рыболовлев, якобы, может избавиться от клуба. Но L’Équipe с эти не соглашается и считает, что ближайшее назначение бывшего коллеги по «Уралкалию» является признаком того, что Рыболовлев не собирается покидать футбольный проект.