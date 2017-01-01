В Перми из-за пожара эвакуированы жильцы девятиэтажки: один человек погиб

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Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Перми 16 февраля произошёл пожар в девятиэтажном одноподъездном доме по адресу: ул. Плеханова, 70.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю уточнили, что сообщение о возгорании поступило вечером в 18:07. В ликвидации приняли участие 47 человек и 18 единиц техники. Очаг возгорания находился в квартире на втором этаже. Площадь горения составила 25 кв.м. Пожар ликвидирован спустя 20 минут.

Из-за сильного задымления эвакуированы находившиеся в квартирах жильцы – 42 человека, в том числе восемь детей.

В комнате, где и произошло возгорание, обнаружено тело женщины. Погибла ли она из-за пожара или до него – устанавливается.

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