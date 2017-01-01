Лаборатория химии искусства Фоторепортаж с выставки «АРТ-Пермь»

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Международная выставка живописи, графики, скульптуры, фотографии и изделий декоративно-прикладного искусства «АРТ-Пермь» 15 февраля официально начала работу. Закрытое открытие выставки состоялось 14 февраля.

Фото: Виктор Михалев

В этом году выставка исследует химию искусства. Такая идея неслучайна: ассамблея ООН объявила 2019-й Годом периодической таблицы химических элементов Менделеева. Поэтому «АРТ-Пермь» станет не только выставочным, но и исследовательским проектом, в результате которого организаторы обещают вывести новые формулы в творчестве.

Центральный проект выставки называется «Химия чувств». В нём участвуют 20 художников, каждому из которых в процессе жеребьёвки выпало определённое человеческое состояние: от радости до опьянения, от любви до депрессии. На выставке можно увидеть 20 холстов, интерпретирующих то или иное чувство. Авторы проекта не остановились только на визуальной составляющей. С помощью симуляции легендарного советского фотоэлектронного синтезатора АНС художники перевели каждую работу в звук.

Помимо этого, на «Пермской ярмарке» развернётся 10-дневный фестиваль Locator Fest. Каждый из его дней будет посвящён определённой сфере: фото, графический дизайн, кино, театр, мода, art&science.

Лекции и мастер-классы проведут преподаватели, исследующие искусство, культуру, город и современные практики коммуникации, кураторы музеев и представители театров, дизайнеры интерьеров, коллекционеры, рестораторы, девелоперы и медиасообщества.

Почувствовать химию «АРТ-Перми» можно до 24 февраля на «Пермской ярмарке».