Пермская филармония представит премьеру, посвящённую творческому наследию Модеста Мусоргского

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21 февраля в 19:00 Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии под управлением народного артиста РФ Владислава Новика представляет премьеру концертной программы, посвящённой творческому наследию Модеста Петровича Мусоргского: ровно через месяц, 21 марта, исполняется 180 лет со дня рождения гениального русского композитора.

Пермская премьера - событие, скажем прямо, неординарное, поскольку вокальные циклы Мусоргского – подлинные шедевры полнокровным хоровым коллективом, а не отдельными солистами, исполняются, к сожалению, крайне редко. В концерте также принимают участие солисты Оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии, студенты и педагоги Пермского института культуры.

По словам директора Пермской филармонии Галины Кокоулиной, «каждая программа для Владислава Новика - погружение в историю, философию, литературу. Отсюда – свои, необычные интерпретации и поиски звуковых красок. И здесь артисты хора - единомышленники художественного руководителя. Постоянный поиск, неожиданные, прекрасные премьеры, редкое по красоте пение a capella ставят коллектив в один ряд с ведущими мировыми профессиональными хорами».

Коллектив на протяжении всех 43-х лет своего существования неизменно обращался к жемчужинам русской хоровой музыки. В каждой – исследование культурных эпох. Везде – не просто русский колорит. Везде – глубины русского характера. И – захватывающая дух красота...

В премьерной программе Хор исполнит произведения величайшего русского композитора.

Откроет первое отделение вокальный цикл «Песни и пляски смерти» состоит из 4-х песен-картин: «Колыбельная», «Серенада», «Трепак» и «Полководец», в каждой из которых с потрясающей силой выразительности изображены различные «лики» смерти. В эту музыку, наполненную глубочайшим трагизмом, Мусоргский вложил всю свою любовь к людям, всю силу своего протеста против горя и страданий. «Песни и пляски смерти» — пожалуй, самое глубокое и философски насыщенное сочинение в своем жанре. Образ смерти в ее разных обличьях дан с потрясающей силой выражения.

Духовное сочинение для хора a cappella «Ангел вопияше» Мусоргский написал для Пасхального богослужения, это произведение преисполнено ликующего настроения.

Романс-исповедь «Надгробное письмо» Мусоргский написал на собственные слова, полные острой боли и тоски. Это пронзительное произведение посвящено любимой женщине, которая умерла. Каждое слово текста для композитора весомо, он наделяет их определенной интонацией и гармонией.

Второе отделение, без преувеличения, станет премьерой в квадрате. Впервые на сцене Пермской филармонии прозвучат «Песнопения памяти Мусоргского» современного композитора Антона Висков, слова из русской народной поэзии и Православного обихода: «Удивляшеся Ирод», «Когда шел Господь на Распятие», «День Последний наступает», «Боже, Отче Всемогущий».

«Ни один звук не вырывался у Мусоргского, не коснувшись сердца. Звук для него был той средой, где он мог изливать своё страдание и страдание других», - писал о Мусоргском композитор и музыковед Борис Асафьев.

Для справки

Модест Петрович Мусоргский (1839-1881) - один из величайших композиторов всех времен и народов. Человек, которым гордится русская культура. Мусоргский равен самым великим творцам в истории человечества, таким как Микеланджело, Бах или Шекспир. К какому бы жанру ни обращался, он везде сказал свежее слово, везде оставил непревзойденные образцы высокого искусства.

«Крест на себя наложил я и с поднятой головой, бодро и весело иду против всяких к светлой, праведной цели, к настоящему искусству, любящему человека, живущему его отрадой, его горем и страдой», - так говорил Модест Петрович Мусоргский. Темы, волновавшие композитора и получавшие мощнейшее воплощение в его творчестве, сегодня также остры и актуальны. А его музыка потрясает современного слушателя драматизмом, мощью и выразительностью.

Творческое наследие Модеста Петровича Мусоргского вызывает неизменный интерес во всем мире, в том мире, где звучит музыкальная классика.

Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии - один из лучших российских хоровых ансамблей. Ему подвластно исполнение самых сложных классических и современных произведений. Хор побывал с гастролями во всех крупных культурных центрах нашей страны; редким по красоте пением a capella наслаждались жители Германии, Франции, Англии, Италии, Дании, Финляндии, Эстонии, Польши.

По информации пресс-службы Пермской филармонии

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