В выходные ожидаются сильные снегопады

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В пятницу и субботу, 15 и 16 февраля, на территории Пермского края ожидаются сильные снегопады и метель. Об этом предупредило ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

В ближайшие дни ожидается активизация циклонической деятельности: Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что регион в выходные будет регулярно оказываться под влиянием фронтальных разделов, быстро смещающихся с северо-запада на юго-восток. Такая атмосферная циркуляция обеспечит частые снегопады и повышенный относительно нормы температурный фон.

В субботу при пасмурной и снежной погоде температура будет держаться в промежутке -2...-7°.

В воскресение и понедельник регион окажется под влиянием очередного активного циклона, быстро смещающегося с севера Скандинавии. Ожидается небольшой, но продолжительный снег, температурный фон существенно не изменится.