В Перми отмечают 30-летие вывода войск из Афганистана Через войну в Афганистане прошли более 6 тыс. пермяков

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Сегодня, 15 февраля, в России отмечают 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В столице Прикамья у памятника «Разорванное братство» собрались ветераны-афганцы, семьи погибших пермяков и все, кто неравнодушен к этой странице истории.

Отдать дань памяти пришли Герой Советского Союза, генерал, командир легендарной группы «Альфа» Геннадий Зайцев, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, глава Перми Дмитрий Самойлов, представители краевых и городских властей, председатель правления пермских краевых общественных организаций «Боевое братство» и «Российский союз ветеранов Афганистана» Игорь Кульпин, Герой России Сергей Яшкин.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, в честь павших воинов прозвучал гимн России. Участники церемонии и присутствующие возложили цветы к памятнику «Разорванное братство».

Также сегодня состоялось торжественное собрание в честь юбилейной даты. Свои поздравления ветеранам, семьям погибших направил губернатор Пермского края Максим Решетников.

«Столкнувшись с испытаниями на войне, вашему поколению пришлось непросто и после, в мирной жизни. Вы смогли выстоять там и не сломались здесь. Важную роль в этом сыграло воинское братство, чувство локтя, взаимовыручка. Сегодня многие из вас служат в правоохранительных органах, работают на крупных предприятиях, ведут свой бизнес, трудятся в органах власти, занимаются общественной работой. Вы помогаете семьям погибших и своим товарищам, которые нуждаются в поддержке, участвуете в жизни региона, работаете с молодёжью», — говорит губернатор в видеопослании.

От имени полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова к собравшимся обратился главный федеральный инспектор в Пермском крае Сергей Половников: «Чествование военнослужащих, прошедших войну в Афганистане, — одна из ключевых задач проекта «Герои Отечества», который реализуется по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. От имени полномочного представителя и от себя лично ещё раз поздравляю вас с этой датой. Крепкого здоровья, семейного благополучия. Пускай в ваших домах всегда царит мир».

«Благодарю вас за честное и мужественное исполнение воинского долга в Афганистане, за то, что вы выстояли в 90-е годы, когда были попытки переоценить эти исторические события. Сегодня ни у кого нет сомнения, что именно вы тогда дали бой международному терроризму, который готовился против нашей страны. Спасибо, что сохранили своё боевое братство, чувство локтя. Город всегда вместе с вами», — обратился к присутствовавшим Дмитрий Самойлов.

На торжественном вечере Герой Советского Союза Геннадий Зайцев поздравил собравшихся с юбилейной датой. «Афганская война никогда не будет вычеркнута из народной памяти. Она навсегда останется в истории нашей страны свидетельством ратной доблести и героизма, — сказал командир легендарной группы «Альфа». — Значительный вклад в решение поставленных Отечеством задач, выполнение интернационального долга внесли и пермяки. 6300 человек принимали участие в операциях в Афганистане, 140 человек погибли при исполнении служебного долга».

Председатель правления пермских краевых общественных организаций «Боевое братство» и «Российский союз ветеранов Афганистана» Игорь Кульпин отметил, что наша армия выполняла геостратегические задачи. «А сегодня ветераны Афганистана являются активными участниками жизни общества. Многие из нас до сих пор живут по законам боевого братства. На наши плечи легла забота о ветеранах, семьях погибших, конечно, воспитание молодого поколения. Самое ценное, что отец может передать сыну, — это память прошлого, мудрость, память о людях, чьи ратные, трудовые подвиги стали неотъемлемой частью истории нашей страны», — добавил он.

Справка:

В Афганистане побывали 620 тыс. советских военнослужащих и 21 тыс. рабочих и служащих. Всего погибло за годы военных действий 14 453 человека и 417 человек пропали без вести и попали в плен, 119 из них были освобождены.

Всего в Пермской области прошли через войну в Афганистане более 6 тыс. военнослужащих. 140 человек погибли при исполнении служебного долга, два человека числятся без вести пропавшими.