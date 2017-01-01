«Единая Россия» будет добиваться придания захоронениям участников боевых действий статуса воинских захоронений

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Региональные отделения партии и «Молодая Гвардия Единой России» вместе с «Боевым братством» создадут реестр захоронений участников боевых действий, соберут необходимые сведения, отметил Андрей Турчак.

Партия «Единая Россия» займётся созданием реестра захоронений ветеранов боевых действий и придания им статуса воинских захоронений. Это позволит сохранить память о тех, кто защищал интересы нашей страны в ходе боевых действий, не допустить повторного захоронения в этих местах. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак на встрече с членами Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», которые обратились к нему с соответствующей просьбой.

«Региональные отделения партии и «Молодая Гвардия Единой России» вместе с «Боевым братством» создадут реестр захоронений участников боевых действий, соберут необходимые сведения. После этого через наших депутатов в органах местного самоуправления будет решаться вопрос о придании им статуса воинских захоронений, — заявил Турчак.

Он добавил, что такая работа должна быть проведена в отношении могил не только воинов-афганцев, но и военнослужащих, принимавших участие в других военных конфликтах. «Думаю, совместными усилиями мы эту задачу решим», — подчеркнул секретарь Генерального совета партии.

В свою очередь первый заместитель председателя ВОО ветеранов «Боевое братство», исполняющий полномочия секретаря Севастопольского регионального отделения «Единой России» Дмитрий Саблин заявил, что ему поступает множество обращений от матерей по сохранению могил афганцев. «Мы проработали по большинству регионов вопрос, где и сколько могил и афганцев, и вообще всех ветеранов. Мы видим, что в лучшем случае есть карточки воинского учёта, но нет статуса воинского захоронения», — отметил он.

Саблин напомнил, что этот статус даёт возможность на получение средств на содержание могил и гарантию того, что на этом месте не будет других захоронений. «Сегодня вопрос придания статуса воинского захоронения — тяжёлый путь. Это решение принимается на уровне депутатов муниципалитета по согласованию с региональными властями», — добавил он.

Источник — партия «Единая Россия»