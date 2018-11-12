Роспотребнадзор выявил в детском санатории под Усть-Качкой инфекцию и закрыл пищеблок В санатории отравились 11 детей

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Санаторий "Орленок"

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело внеплановую проверку детского санатория «Орлёнок», расположенного в селе Усть-Качка. Причиной проверки стала информация, распространённая в начале этой недели родителями, чьи дети проходили лечение в санатории, о массовом отравлении детей пищей. Специалисты надзорного органа установили факт обращения к медработникам санатория 11 детей в возрасте 10—16 лет. Они жаловались на боли в горле, кашель и насморк.

По данным эпидемиологов, у обратившихся за медпомощью детей наблюдалась повышенная температура и рвота. В итоге все дети были помещены в изолятор для прохождения симптоматического лечения, их состояние оценивается как удовлетворительное. Часть детей к вечеру 13 февраля родители забрали домой, трое остались в изоляторе санатория «Орлёнок». У двух сотрудников санатория и двух обследованных детей эпидемиологи обнаружили возбудители норовирусной инфекции.

Также специалисты Роспотребнадзора в ходе проведённой проверки выявили нарушения санитарного законодательства в пищеблоке санатория и временно приостановили его работу. Материалы проверки будут направлены в суд.

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