В Свердловском районе начинается демонтаж незаконных рекламных конструкций

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Два десятка незаконно размещённых щитов и других конструкций будут снесены принудительно. Их владельцы проигнорировали требования о добровольном демонтаже, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 16 февраля на территории Свердловского района Перми начнётся принудительный демонтаж незаконных рекламных конструкций с последующим взысканием с владельцев расходов на их демонтаж.

Ранее администрация района выдавала владельцам незаконных объектов требования убрать их в добровольном порядке. Часть собственников выполнила предписание. Так, только за один день, 14 февраля, были демонтированы 27 рекламных конструкций на улицах Героев Хасана, Сибирской, Николая Островского, Революции, Куйбышева, Солдатова, Лодыгина и на Комсомольском проспекте.

Все оставшиеся объекты будут демонтированы принудительно. Сейчас на территории района незаконно размещены 24 наружные рекламные конструкции. Это отдельно стоящие щиты, сити-форматы, сити-борды, суперсайты и другие. Срок исполнения их добровольного демонтажа был назначен на 15 февраля.

Всего в Свердловском районе с 15 декабря этого года в добровольном порядке демонтирован 271 объект.