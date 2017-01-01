О войне в Афганистане рассказывает выставка документов в Пермском госархиве
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15 февраля, в день, когда отмечается 30-летие вывода советских войск из Афганистана, в читальном зале Пермского государственного архива социально-политической истории (ПермГАСПИ) открылась выставка документов, отражающая историю военных действий в Афганистане. Об открывшейся выставке сообщают сотрудники библиотеки.
На выставке представлены уникальные фотографии и документы, рассказывающие о военных действиях в Афганистане. Они были переданы в архив пермяками — участниками боевых действий в Афганистане 1979—1989 годов.
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