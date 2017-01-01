Выпускники прикамских школ на ЕГЭ чаще всего выбирают обществознание

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Обществознание стало самым популярным предметом среди выпускников школ Пермского края для сдачи ЕГЭ по выбору. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, его выбрали 5,1 тыс. выпускников.

Далее по популярности идут физика — 3 тыс. выпускников, биология — 2,1 тыс., история — 1,8 тыс., английский язык — 1,4 тыс., литература — 900 человек и география — 600 школьников.

Отметим, что обществознание стало самым популярным предметом и в рамках всей России.

Всего заявления на досрочный и основной этап сдачи ЕГЭ в регионе подали 13 тыс. учеников, что на 349 больше, чем в прошлом году.

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