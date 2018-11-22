Фонд развития интернет-инициатив и технопарк в сфере высоких технологий «Морион Диджитал» объявили о сотрудничестве

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Технопарк в сфере высоких технологий «Морион Диджитал» принимает участие в Российском инвестиционном форуме, который проходит 14 и 15 февраля в Сочи.

Российский инвестиционный форум является основной площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. В форуме принимают участие представители более 200 иностранных компаний из таких стран, как Австрия, Беларусь, Германия, Греция, Дания, Казахстан, Кипр, Турция и Финляндия — всего более 60 государств, а также представители крупных российских компаний.

Команда Морион Диджитал в рамках объединённого стенда Пермского края представляет возможности крупнейшего в стране частного технопарка городского формата в сфере высоких технологий, а также его ключевых профильных резидентов: ПАО «МОРИОН», АО «ЭР-Телеком Холдинг» и других компаний, работающих в IT сфере.

14 февраля 2019г. Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и технопарк в сфере высоких технологий «Морион Диджитал» в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения стороны выразили заинтересованность в совместном развитии технопарка под управлением ООО «Морион Диджитал» на территории города Пермь и проведении совместных мероприятий и инициатив, направленных на решение стратегических задач, в том числе:

-формирование и воспроизводство запроса на инновации со стороны корпораций;

-экспертная оценка и отбор стартапов под запросы корпораций;

-формирование сообщества потенциальных инноваторов-разработчиков и предпринимателей;

-отбор наиболее перспективных проектов с высоким потенциалом коммерциализации для реализации в рамках Технопарка «Морион Диджитал»;

-формирование пула инвесторов.

Во время встречи стороны подтвердили свою готовность оказывать друг другу информационно-консультативную поддержку по всем вопросам, связанным с реализацией проекта, а также в вопросах организации мероприятий, направленных на повышение уровня знаний в обществе в области цифровых технологий.

Директор по развитию Фонда развития интернет-инициатив Евгений Борисов отметил, что подписанное соглашение позволит увеличить производство высокотехнологичной продукции, отобрать наиболее интересные ИТ-идеи, создать прототипы и попробовать их распространить. «Например, сегодня на форуме меня уже заинтересовали пермские разработки, такие как умные каски и сервисы интернет-вещей», — добавил Евгений Борисов.

Андрей Кузяев уверен, что эти партнерские отношения имеют очень большой потенциал. «Я очень признателен нашим коллегам из ФРИИ. Наш альянс — это огромный шанс в Перми создать площадку роста. У нас амбициозные планы. В технопарке «Морион Диджитал» мы намерены сконцентрировать большое количество инновационных телеком- и ИТ-компаний. Планируем создать аналог московского ФРИИ — чтобы здесь, у нас дома в Перми, можно было получить поддержку, необходимые знания для реализации своих проектов, финансирование и, что самое главное, выход на рынки», — пояснил Андрей Кузяев.

«ФРИИ — одна из лучших технологий. Я надеюсь, что тот опыт, который есть у ФРИИ, мы максимально эффективно используем в Перми. Наши амбиции — это не только Пермский край. Мы хотим стать одним из межрегиональных российских инновационных центров».

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«Морион Диджитал» — технопарк в сфере высоких технологий

Решение о наделении ООО «Морион Диджитал» полномочиями по управлению технопарком в сфере высоких технологий было принято 1 ноября 2018 года в рамках заседания координационного совета по развитию цифровой экономики при губернаторе Пермского края.

Объем площадей «Морион Диджитал» составляет 86 000 кв.м. По этому показателю «Морион Диджитал» является крупнейшим в стране частным технопарком городского формата в сфере высоких технологий.

Объединяя в себе площади для разработки и производства инновационных продуктов, «Морион Диджитал» отличается от других технопарков наличием ключевых профильных резидентов, которые являются локомотивом развития инноваций на территории технопарка и определяют его специализацию. Уже сейчас на его территории действуют ПАО «МОРИОН», АО «ЭР-Телеком Холдинг», ООО «Напа Лабс» и еще 30 компаний, работающих в IT сфере.

По сообщению пресс-службы технопарка "Морион Диджитал"