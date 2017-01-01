Два пермяка стали чемпионами России по лёгкой атлетике в помещении

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Константин Холмогоров

Два пермских спортсмена стали победителями на проходящем в Москве чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении.

Константин Холмогоров стал лучшим в забеге на дистанции 800 м с результатом 1:49.43. В забеге на дистанции 3000 м лучшим стал Владимир Никитин с результатом 7:47,18.

Отметим, что Никитин в начале февраля также выиграл чемпионат России по бегу на 1 милю с результатом 3:54,77.