Объём кредитов, предоставленных жителям Пермского края в 2018 году, вырос на 35%

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В 2018 году пермяки получили в банках кредиты на сумму почти 224,3 млрд руб., что на 58,5 млрд больше, чем годом ранее. Рост объёмов кредитования по сравнению с 2017 годом составил 35,3%, сообщает пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России .

Драйвером роста кредитования населения в минувшем году стала ипотека. Банки профинансировали более 32 тыс. сделок на покупку жилья на сумму 52,2 млрд руб. По сравнению с 2017 годом количество заключённых договоров увеличилось на 33,1%, объём — на 46,8%.

Этому способствовал ряд факторов, считают в Центробанке. В условиях снижения ключевой ставки и высокой конкуренции банки сохраняли привлекательные условия заимствования и продолжали снижать процентные ставки по кредитам. Так, по сравнению с 2017 годом средневзвешенная процентная ставка по ипотечному жилищному кредитованию снизилась более чем на 1% и составила 9,6%. Этот показатель стал самым низким в Пермском крае за последнее десятилетие. В целом он соответствовал уровню средневзвешенной процентной ставке по стране в 2018 году.

«Помимо этого активизация кредитования населения была ответом банков на снижение потребности в заёмных средствах со стороны юридических лиц, прежде всего, корпоративных заёмщиков. Возросший спрос на потребкредиты отчасти объясняется и реализацией отложенного спроса потребителей на товары длительного пользования в связи с улучшением ценовых условий и более гибких предложений со стороны банков в 2018 году», — отметил управляющий Отделением по Пермскому краю Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков.

Объём срочной задолженности по ипотеке вырос на 16,1% и на конец 2018 года составил 112,2 млрд руб. Вместе с тем улучшилась платёжная дисциплина заёмщиков. Доля просроченной задолженности в этом сегменте кредитования снизилась и составила 1,7% (по состоянию на 1 января 2019 года) против 1,8% годом ранее.

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