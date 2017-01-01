Дольщики долгостроев «Компаунд Живаго» и «Пермские высоты» могут получить выплаты за несвоевременно сданые дома

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Дольщики долгостроев на ул. Уинской, 54, 56 и ул. Кузнецкой, 43в, чьи договоры страхования заключены с компанией ООО «Проминстрах», смогут получить выплаты. Они положены за нарушение застройщиками обязательств перед дольщиками, сообщает пресс-служба краевого минстроя.

— Для того чтобы получить выплаты по договору страхования, дольщикам необходимо подойти в консультационный центр минстроя, где им помогут составить заявление на предоставление этих компенсаций. На сегодня выплаты получили уже 15 дольщиков. Обращаем ваше внимание на то, что услуги юристов во фронт-офисе являются абсолютно бесплатными! Нам известны случаи, когда дольщикам этих домов предлагали помощь различные юридические организации за денежное вознаграждение в виде процента от полученной выплаты, — сообщает заместитель министра строительства — начальник управления жилищной политики Фаина Минх.