Лагерь перерастает в город В Перми открывается первая в мире инклюзивная площадка для развития и адаптации детей независимо от наличия особенностей

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Проект «Новый город Дружный» запускает команда ассоциации развития образования «Тетрадка дружбы» во главе с Ольгой Зубковой. Он стал продолжением двух прежних авторских проектов: лагеря социальных инициатив «Вектор дружбы» и инклюзивного лагеря «Дружный».

Суть нового лагеря, который Ольга Зубкова называет городом, в том, что если прежние проекты были связаны с адаптацией и социализацией инвалидов, то в нынешнем лагере детей с синдромом Дауна, детским церебральным параличом и аутизмом будет меньше, чем их сверстников без особенностей здоровья. Акцент будет сделан на программы для детей без специальных потребностей, которые должны будут привыкать к тому, что рядом с ними всё время будут находиться сверстники, которые от них отличаются.

По мнению Ольги Зубковой, нужно не только адаптировать людей с особенностями здоровья к социуму, но и социум к ним, причём с младых ногтей. Она избегает слова «толерантность», но считает, что если распространить практики, подобные «Новому городу Дружный», можно справиться со школьным буллингом и сделать детям «прививку» от неприятия других, отличающихся от них — национальностью, комплекцией, необычными родимыми пятнами, чем угодно. По опыту Ольги Зубковой, через три дня совместного пребывания в лагере, совместной творческой деятельности дети забывают, что отличаются друг от друга: мальчику, говорящему с трудом, поручают читать со сцены сложные стихи, а инвалиды-колясочники при слове «Побежали!» делают движение, как будто встают с кресел.

Ещё одна особенность методики «Нового города Дружный» — в том, что программа каждого дня составлена в технологии полного погружения в какую-то тему: не то чтобы, например, с 14:00 до 15:00 — мастер-класс, а весь день. Например, тема медиа: приедет мастер, проведёт мастер-класс, научит снимать и монтировать ролики, покажет лучшие мировые образцы, а после этого дети должны выбрать актуальную тему, сочинить, снять и смонтировать ролик и вечером устроить презентацию.

И так — каждый день.

По словам автора проекта, подобные технологии в мире не применяются, и уже есть договорённость о трансляции этой методики в Чехии, ОАЭ, в Челябинске и Ханты-Мансийске.

«Новый город Дружный» будет открываться в Пермском крае в дни школьных каникул. Первый «тур», как называют здесь лагерную смену, состоится во время весенних каникул в конце марта: 70 детей отправятся на неделю в санаторий «Демидково». Летний лагерь будет рассчитан на 10 дней и расположится в Усть-Качке. Жителями «города» могут стать дети от 4,5 до 27 лет. До 27, потому что дети с особенностями здоровья взрослеют по своим правилам. Родители особенных детей объединяются в отряды взрослых, которые тоже участвуют в обучающих программах и конкурсах.

Официальным послом города Дружный стал актёр театра и кино родом из Перми Антон Богданов.







