Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 15 февраля
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Необходимость или обуза? В Перми решается вопрос о целесообразности троллейбусного движения.
Город мечты. В Прикамье подвели итоги конкурса «Идеи, преображающие города».
Давным-давно была война. Сегодня, 15 февраля, в России отмечается важная историческая дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
От посёлка до мегаполиса. Семейные истории собрал исторический сборник.
От триумфа к скандалу. Ровно 100 лет назад в Перми побывал адмирал Александр Колчак.
Газета «Пятница» выходит тиражом 120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.
Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться