Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 15 февраля

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Необходимость или обуза? В Перми решается вопрос о целесообразности троллейбусного движения.

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Давным-давно была война. Сегодня, 15 февраля, в России отмечается важная историческая дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

От посёлка до мегаполиса. Семейные истории собрал исторический сборник.

От триумфа к скандалу. Ровно 100 лет назад в Перми побывал адмирал Александр Колчак.

Газета «Пятница» выходит тиражом 120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».

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