В Пермском крае в 2018 году бизнес кредитовался на более чем 331 млрд руб.

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Объём кредитов, предоставленных банками России предприятиям Пермского края, в прошедшем году составил 331,6 млрд руб. По сравнению с 2017 годом совокупный банковский кредитный портфель в корпоративном сегменте вырос на 9%, сообщает пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

Срочная задолженность корпоративных клиентов банков увеличилась несущественно — на 4,5% — и составила 393,4 млрд руб. При этом улучшилась качество кредитного портфеля — просроченная задолженность корпоративных заёмщиков существенно снизилась почти на 37%, а её доля в общем объёме ссудной задолженности составила 3,5%.

На 6% в 2018 году по сравнению с предыдущим возросла доля кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) в общем объёме кредитов предприятиям региона. В 2018 году объём выданных кредитных средств МСБ достиг 91,1 млрд руб., что на 38,5% больше, чем годом ранее.

«Относительно небольшой рост кредитного спроса со стороны предприятий был компенсирован наращиванием банками кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. Увеличение потребности в заёмных средствах со стороны последних было обусловлено активизацией в прошедшем году розничной торговли, повышением спроса населения на услуги и продукцию МСБ и достаточно привлекательными условиями кредитования», — отметил управляющий Отделением по Пермскому краю Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков.

Срочная задолженность малых и средних предприятий по сравнению с 2017 годом увеличилась на 7%. Этот показатель на конец 2018 года составил чуть более 46,6 млрд руб. В свою очередь, просроченная задолженность снизилась на 27,4%.













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