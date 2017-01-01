За месяц задолженность по заработной плате в Прикамье выросла на 15,6%

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Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности в Пермском крае по состоянию на 1 февраля 2019 года составила 10,7 млн руб., сообщает Пермьстат.

По сравнению с 1 января 2019 года сумма просроченной задолженности выросла на 15,6%. Наибольший объём просроченной задолженности по заработной плате приходился на организации обрабатывающих производств (61,3% от общей суммы задолженности).

Из общей суммы просроченной задолженности на долги, образовавшиеся в 2018 году, приходится 4,3 млн руб., в 2017 году — 6,4 млн руб. Сумма невыплаченной заработной платы лицам, уволенным из организаций в 2018 году и ранее, составила 6,6 млн руб.

Просроченную задолженность по заработной плате имели организации пяти муниципальных образований края. Наибольшая сумма задолженности сложилась по городу Кунгуру — 6 млн 579 тыс. руб. Для сравнения: в Перми — всего 35 тыс. руб.

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