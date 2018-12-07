«ЭР-Телеком Холдинг» планирует создать «Умный город» на территории Архангельской области

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АО «ЭР-Телеком Холдинг» и Правительство Архангельской области подписали соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба предприятия.

Документ подписан президентом АО «Эр-Телеком Холдинг» Андреем Кузяевым и губернатором Архангельской области Игорем Орловом в ходе Российского Инвестиционного Форума-2019 в Сочи.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» планирует внедрить на территории Архангельской области сервисы на основе промышленного интернета вещей (IIoT) для объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, компания намерена обеспечить доступ жителей региона к услугам на базе высокоскоростного доступа в Интернет. Также, планируется интеграция элементов системы «Умный город» в существующую региональную ИТ-инфраструктуру, что позволит повысить ее надёжность и эффективность.

Ранее, аналогичные проекты по цифровизации городского хозяйства «Умный город», были успешно реализованы компанией на территории Пермского края, Санкт-Петербурга, Москвы, Оренбурга и Иркутска.

«Цифровая трансформация России давно уже перестала быть красивым лозунгом. Работая над конкретными проектами во многих субъектах РФ, могу сказать, что государство всерьез занимается этой тематикой. Я рад, что на карте реализованных нашей компанией прорывных технологичных проектов добавится Архангельская область», — подчеркнул Андрей Кузяев, президент АО «Эр-Телеком Холдинг».

«Мир меняется, и цифровые технологии становятся неотъемлемой частью жизни нашего общества. Обеспечить решение важных социальных задач, задач безопасности жизнедеятельности — общая цель власти и бизнеса. Учитывая опыт компании «Эр-Телеком Холдинг», можно не сомневаться, что их предложения помогут Архангельской области в достижении этой цели!», — отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.