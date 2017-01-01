В рамках РИФ-2019 состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края и министра промышленности и торговли РФ



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Сегодня, 14 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи состоялась рабочая встреча министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и губернатора Пермского края Максима Решетникова. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Стороны обсудили наиболее перспективные проекты по развитию промышленности в регионе, а также соглашения, которые предполагается подписать в этом направлении на форуме.

Отметим, сегодня предполагается подписать порядка 10 соглашений, в том числе — направленных на развитие промышленного потенциала Прикамья. В частности, будет подписан меморандум в отношении заключения специального инвестиционного контракта между Пермским краем и ПАО «Метафракс». Также на форуме будет подписано соглашение между Фондом развития промышленности и ООО «Упакс-Юнити» об инвестировании 500 млн руб. в проект пермского предприятия.