Жителям Прикамья запретят собирать валежник на месте лесных вырубок В краевой закон внесут изменения, так как текущая редакция нарушает права арендаторов лесных участков

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Фото: Игорь Катаев

Вчера, 13 февраля, губернатор Пермского края Максим Решетников внёс в Законодательное собрание законопроект о внесении изменений в статью №4 Закона Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений». Для исполнения протеста прокурора Пермского края из определения слова «валежник» предлагается убрать фразу «при проведении рубок лесных насаждений».

Напомним, прошлой весной Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который с 1 января 2019 года разрешил гражданам бесплатно и без оформления специального разрешения собирать в лесах для собственных нужд валежник. Осенью понятие «валежник» добавили и в краевой закон. К нему отнесли «лежащие на поверхности земли сухие стволы деревьев, ветки и сучья, образующиеся при естественном отмирании дерева, ветровале, буреломе, снеголоме, повреждении вредными насекомыми, грибными болезнями, лесными пожарами и при проведении рубок лесных насаждений».

В ноябре прокуратура Пермского края внесла протест на эту статью закона, так как представленное там определение валежника противоречит федеральному законодательству. Во-первых, в Лесном кодексе указано, что граждане и юридические лица приобретают право собственности на древесину вне зависимости от товарного качества этой древесины. Таким образом, сбор валежника при проведении рубок лесных насаждений, переданных на праве аренды, посягает на право собственности арендатора лесного участка. А, во-вторых, Правила заготовки и сбора недревесных ресурсов, утверждённые Минприроды России, прямым текстом запрещают относить валежник к остаткам, полученным при вырубке лесных насаждений.

Прокуратура предполагает, что авторы законопроекта сознательно расширили определение «валежника», включив туда порубочные остатки, чтобы решить проблему санитарной и пожарной безопасности в лесах. Однако обязанность по очистке мест рубок от порубочных остатков, в соответствии с постановлением Правительства РФ, лежит на правообладателе лесного участка.

Отметим, что вопрос «Что случится, если местные жители будут собирать валежник на участке леса, отведённом под аренду?» задавался и на пленарном заседании Заксобрания 16 августа. Тогда заместитель министра природы Антон Колодин пояснил, что арендатора интересует ликвидная древесина, которая имеет товарную и техническую ценность. А валежник — это мёртвое дерево, которое утратило технические и товарные качества. «Поэтому мы предполагаем, что у арендаторов вопросов не будет, потому что упавшее дерево никакой ценности для него не представляет», — отметил он.