Меньше парковок: на обновлённом Комсомольском проспекте решено сократить количество парковок на 30% На Градостроительном совете при главе города Перми вновь был поднят вопрос реконструкции Комсомольского проспекта

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На Градостроительном совете при главе города Перми, состоявшимся 14 февраля, вновь был поднят вопрос реконструкции Комсомольского проспекта.

Если на прошлых заседаниях главной мыслью было сделать ставку на пешеходов, вдохнуть вторую жизнь в аллею, сделать её практически непрерывной для пешеходов (кроме пары перекрёстков) и организовать пешеходную часть непосредственно на Октябрьской площади, то на этот раз обсуждались детали.

Так, по словам заместителя главы горадминистрации Анатолия Дашкевича (он был основным докладчиком), реконструкция потребует установления на протяжении 2,6 км бортового камня (длина всего проспекта — 3,6 км, — прим.), замены и установления 3,9 тыс. шт. чугунных решёток, 466 опор освещения, высадки 407 деревьев, 2,6 тыс. кустарников, 67 тыс. кв. м газона, установки 284 скамеек, 280 урн и 284 небольших велопарковок.

Из новых решений: количество парковочных мест сократится на 30% (в прошлый раз говорилось о 20%). А именно, как сообщил руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис, с 621 парковочного места до 436. Компенсировать сокращение планируется за счёт организации парковок на пересекающих Компрос улицах.

Кроме того, предложено запретить поворот налево с Компроса на Пушкина для личного транспорта.

Окончательно решено, что перекрестки Компроса с ул. Революции и ул. Монастырской не будут сквозными. То есть пешеходам с аллеи придётся переходить дорогу на тротуар проспекта и, миновав перекрёстки, возвращаться на аллею. Вызвано это безопасностью участников движения. Вопрос по переходу Компроса и ул. Ленина остался открытым. Существует два варианта: либо всё оставят как сейчас (то есть также придётся переходить улицу к тротуарам), либо будет предложена альтернативная фаза работы светофоров, которая позволит не прерывать пешеходное движение по аллее. По словам Маскима Киса, такой опыт есть — в 1990-е годы так уже было организовано движение на том перекрёстке.

Нерешёнными остались ещё несколько важных вопросов: внешний вид фасадов зданий вдоль проспекта (проблема в том, что здания построены в разные эпохи и в разных стилях, поэтому сложно их привести к единому визуальному решению), пока проектировщики не нашли места велодорожкам вдоль проспекта (они пока «не влезают» в полосы для транспорта, хотя места для велопарковок уже «зарезервированы»).

Также не решено, как именно будет организовано движение транспорта после начала реконструкторских работ. И дата их начала пока не определена. Скорее всего, первые реальные работы на проспекте начнутся после Дня города, то есть после 12 июня.

По словам главы Перми Дмитрия Самойлова, вопрос по Комсомольскому проспекту ещё неоднократно будет вынесен на заседания Градостроительного совета.