В Пермской транспортной полиции рассказали о работе наркогастарбайтеров



Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермский линейный отдел МВД РФ на транспорте подвёл итоги работы в 2018 году. Всего в минувшем году транспортной полицией выявлено 508 преступлений, в том числе 84 преступления экономической и 17 — коррупционной направленности. Так, за вымогательство взяток в общей сумме более 300 тыс. руб. у подрядных организаций главный инженер вокзала Пермь II был пойман и приговорён к 4,5 года колонии.



Также сотрудниками ОБЭП изобличена деятельность сотрудника специализированной механизированной станции в Кунгуре, вступившего в преступный сговор с руководителями подрядных организаций, которые прокладывали железнодорожные пути к ОАО «Уралхим» в г. Березники.

«Нами было установлено, что мужчина получал от подрядчиков денежные средства, а взамен отдавал в пользование рельсоукладочную технику. Тем самым он получил три транша на сумму более 200 тыс. руб. Пойманный на взятках сотрудник был отстранён от должности и привлечён к уголовной ответственности в виде выплаты штрафа в сумме 200 тыс. руб.», — сообщил начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Пермского ЛО МВД России на транспорте Дмитрий Леднёв.



В свою очередь, замначальнника Пермского ЛО МВД России на транспорте Максим Собин признал, что наркотрафик в Пермский край с каждым годом увеличивается, но вместе с тем повышается раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотном наркотиков. По его словам, так называемые «традиционные» наркотики (героин, гашиш) попадают на территорию Пермского края через Казахстан и Центральную Россию, амфетамин, «голландский» гашиш — через страны Прибалтики, Санкт-Петербург. Также наркотрафик идёт из Республики Хакасия.



«Распространением наркотических веществ, как правило, занимается молодёжь, проживающая в центральных регионах России, где уровень дохода населения невысокий и молодёжи сложно найти работу, — рассказал Максим Собин. — Это так называемые гастарбайтеры. Они приезжают в крупный город, снимают жильё, в съёмной квартире фасуют крупную партию наркотиков (порядка 3—4 кг), а затем «разбрасывают» и через мессенджеры сообщают места закладок. Поработав 2—3 недели, например, в Перми, они переезжают в другой крупный город — Екатеринбург, Челябинск и т. д.».



В 2018 году транспортной полицией была задержана группа наркоторговцев, состоявшая из трёх человек, которая распространяла тяжёлые синтетические наркотики путём закладок в различных городах Пермского края. Правоохранительными органами изъято из оборота порядка 4 кг наркотических веществ. Преступники были приговорены к длительному сроку заключения и выплате штрафа в сумме порядка миллиона рублей.



Также сотрудникам транспортной полиции удалось полностью решить проблему с так называемыми зацеперами. Благодаря профилактической работе с подростками, которая была выявлена ранее, в 2018 году не зафиксировано ни одного случая зацеперства.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться