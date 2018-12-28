В Пермском крае размер среднего ипотечного кредита в 2018 году вырос почти на 10%



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В Пермском крае размер среднего ипотечного кредита в 2018 году вырос на 9,6% относительно 2017 года. В минувшем году средний размер кредита на жильё в регионе составил 1 млн 800 тыс. руб. против 1 млн 643 тыс. годом ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Отметим, что этот показатель — в середине списка проанализированных организацией данных из 30 регионов. Самый большой рост кредитов произошёл в Волгоградской области (+16,9%), республиках Татарстан (+15,9%) и Башкортостан (+14,0%). Наименьшие темпы роста были отмечены в Воронежской области (+2,2%) и Ямало-Ненецком АО (+4,7%).

Средняя сумма жилищного кредита в Прикамье ниже, нежели в среднем по стране. В целом по стране в прошлом году средний размер ипотечного кредита вырос на 9,4% (или на 194,5 тыс. руб.) по сравнению с 2017 годом и составил 2,19 млн руб. (в 2017 году — 2,00 млн руб.). При этом в декабре 2018 года данный показатель оказался ещё выше — 2,36 млн руб., а рост по сравнению с декабрём 2017 года составил 14,7% (в декабре 2017 года — 2,06 млн руб.).

При этом наибольший средний размер ипотечного кредита в 2018 году (среди 30 регионов-лидеров по объёмам данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (4,80 млн руб.), Московской области (3,34 млн руб.), Санкт-Петербурге (2,77 млн руб.), Ямало-Ненецком АО (2,77 млн руб.) и Ленинградской области (2,47 млн руб.).

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