В Пермском крае начали производить реагенты для гражданской авиации

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Два типа авиационных реагентов представил Уральский завод противогололёдных материалов на прошедшей на минувшей неделе в Москве выставке NAIS-2019. Предприятие стало единственным разработчиком подобной продукции среди участников мероприятия, сообщает пресс-служба предприятия.

Реагенты для гражданской авиации выпускаются под маркой «Бионорд-Авиа». Это специализированные ПГМ, предназначенные для очистки взлётно-посадочных полос, рулёжных дорожек и мест стоянок воздушных судов на аэродромах гражданской авиации. Материалы относятся к классам «Тип А» и «Тип ФН» согласно сертификации Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Первый вид работает в условиях до -30 градусов С, второй — до -12 градусов С.

Данная линейка позволяет сохранять обработанные поверхности в нормативном состоянии и оказывает пролонгированное антигололёдное действие. В составе этих спецреагентов нет хлоридов, чтобы коррозионная активность была минимальной. Эта характеристика играет особую роль в обеспечении безопасности полётов.

За два дня NAIS-2019 специалисты УЗПМ ознакомили с продукцией представителей АО «Внуково», Basel Aero, «Аэропорт Домодедово», «Аэропорты Севера», а также аэропортов Мурманска, Сургута, Душанбе, Минска и других.

Кроме того, пермяки представили на стенде объекты инфраструктуры комплекса противогололёдной обработки — макеты автоматизированных заправочных станций хранения жидких ПГМ, которые позволяют взять на контроль оптимизацию процесса расхода материалов.

Отметим, что положительное заключение отраслевых институтов на свою продукцию предприятие получило в 2018 году. Предприятие также выпускает дорожные ПГМ, которые используются для очистки внутриаэропортовых дорог, привокзальных площадей и тротуаров. Среди заказчиков предприятия — «Международный аэропорт Шереметьево», АО «Внуково», МАУ «УФА».

По информации пресс-службы УЗПМ

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